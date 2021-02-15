14 ilde yüz yüze eğitime kar engeli

Tekirdağ'da yoğun kar, buzlanma ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle 15 Şubat Pazartesi başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla yüz yüze eğitime yönelik karar aldı.

Karara göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel ve resmi okullarda yüz yüze eğitim 2 gün süreyle ertelendi.

Söz konusu okullardaki eğitim, 2 gün boyunca uzaktan yapılacak.

Edirne

Edirne ve bazı ilçelerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Dünden bu yana aralıksız yağan kar nedeniyle Hıfzısıhha Kurulları merkez ilçe ile Keşan, Enez, İpsala, Uzunköprü ve Havsa ilçelerine bağlı köy okullarında eğitime 1 gün ara verilmesi kararı aldı.

Lalapaşa ve Meriç ilçeleri ile ilgili kararın ise akşam saatlerinde belirlenecek.

Balıkesir

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kar yağışının devam etmesi ve ulaşımda aksamalar oluşabileceği ihtimali üzerine, resmi ve özel anaokulu, ilkokul ve ortaokulların eğitim faaliyetlerinin 1 gün ertelendiğini bildirdi.

Bu okullarda yüz yüze eğitiminin 16 Şubat Salı günü başlayacağını belirten Şıldak, "Ayrıca hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelimiz 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Bütün öğrencilerimize sağlık ve başarı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bursa

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda kar yağışı ve ulaşım alanında oluşabilecek riskler değerlendirildi.

Toplantıda bir dizi kararın alındığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Yüz yüze eğitime başlamasına karar verilen resmi ve özel okullar ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı yatılı ve gündüzlü Kuran kurslarının yüz yüze eğitime başlama kararının 2 gün ertelenmesine, yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarımızda eğitime uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde de eğitime 2 gün ara verilmesine karar verilmiştir."

Kastamonu

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 15 Şubat Pazartesi günü yoğun kar yağışı beklendiğinden il merkezi ile merkez ilçeye bağlı köylerde yüz yüze eğitim ile destekleme ve yetiştirme kurslarına bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, tüm sınıflarda uzaktan eğitime devam edileceği kaydedildi.

Bolu

Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararın, kentte yaşanması muhtemel yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle alındığını belirtti.

Ümit, il ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanlarının 2 gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verildiğini de duyurdu.

Düzce

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Cevdet Atay başkanlığında olağanüstü toplandı.

Kentteki kar yağışının yoğunlaşarak devam etmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle buzlanma, ulaşımda aksama ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı 15-16 Şubat'ta il merkezinde ve tüm ilçelerdeki resmi ve özel ana okullarının, ilkokulların, ortaokulların yüz yüze eğitime başlama faaliyetlerinin 2 gün süre ile ertelenmesine ve okullarımızda uzaktan eğitime devam edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."

Açıklamada, rehabilitasyon merkezleri, kreş ve gündüz bakımevleri, yaygın eğitim kursları ve tüm resmi ile özel kursların yüz yüze eğitimlerine de 2 gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler ile engelli personelin 2 gün idari izinli sayılacağı da bildirildi.

Kocaeli

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde pazartesi ve salı günü yoğun kar yağışı ve fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, öğretmen ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 17 Şubat'a kadar ertelendiği duyuruldu.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelin de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın 2 gün idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Yalova

Yalova'da bazı okullarda yüz yüze eğitimin, kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde taşımalı ve köy okullarında eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde yaşanan olumsuz hava koşullarından dolayı il genelinde taşımalı eğitim ile eğitime devam edecek öğrencilerin eğitim gördüğü köy okullarında 15 ve 16 Şubat tarihlerinde eğitime 2 gün ara verilmiştir." denildi.

Kütahya

Kütahya Valisi Ali Çelik, yüz yüze eğitimin kar yağışı nedeniyle 1 gün ertelendiğini bildirdi.



Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde gerçekleşen kar yağışının devam edeceği öngörüldüğünden ulaşımdaki aksamalar göz önüne alınarak 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak resmi ve özel anaokulu, ilkokul ve ortaokullarımızın eğitim faaliyetleri ilimiz genelinde 1 gün süreyle ertelenmiştir." bilgisini verdi.

Sinop

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 15 Şubat Pazartesi günü yoğun kar yağışı beklendiğinden kentteki resmi ve özel tüm okullarda yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, tüm sınıflarda eğitime uzaktan devam edileceği kaydedildi.

Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu gece il genelinde yoğun kar yağışının beklendiğini belirterek, şunlar kaydetti:

"Buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlanması kararlaştırılan Karabük merkez ve ilçelerimizdeki özel ve resmi okulların yüz yüze eğitime başlama kararının bir gün süre ile ertelenmesine, yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarda da uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir."

Bartın

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak yüz yüze eğitime başlanması planlanan tüm okul ve kurslarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Ayrıca il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Uşak

Uşak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, günün ilk saatlerinden itibaren, ani ve sert sıcaklık düşüşleriyle birlikte kar yağışının başlayacağı ve yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki özel ve resmi okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel eğitim kurslarında, muhtelif kurslarda, resmi ve özel okullarda devam etmekte olan destekleme ve yetiştirme kurslarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan memur ve diğer kamu görevlileri, 15 Şubat Pazartesi bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır."