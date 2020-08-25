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Aktüel 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek
Aktüel

14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge uyarınca Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat'ta sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere yarından itibaren izin verilmeyecek - Bu illerde düğün ve nikahlar ise en fazla 1 saat içinde tamamlanacak, dans ve oyuna izin verilmeyecek, gelin ile damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılması yasaklanacak - Ülke genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmeti ve paketli su servisi hariç her türlü yiyecek içecek ikramı durdurulacak

Yeniakit Publisher
2020-08-25 20:04:59 -
14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat'ta sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere yarından itibaren müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeye göre, söz konusu 14 ilde yapılacak düğün ve nikahlar, en fazla 1 saat içinde tamamlanacak.

Belirlenen illerde düğün salonlarında dans ve oyuna izin verilmeyecek, sandalye ve koltuk düzeni dans ve oyun alanlarını kapatacak şekilde oluşturulacak.

Bu illerde, gelin ile damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılması yasaklanacak.

Söz konusu 14 ilde her nikah merasiminde en az bir kamu görevlisi (kolluk, zabıta vb.) bulunacak ve denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek.

- Tedbirlere uymayanlara para cezası verilecek

Ülke genelinde ise kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmeti ve paketli su servisi hariç her türlü yiyecek içecek ikramı geçici süreyle durdurulacak.

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca gerekli kararlar valiliklerce ivedilikle alınarak 26 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlanılacak.

Vali ve kaymakamlıklarca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi sağlanacak.

Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

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