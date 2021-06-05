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Gündem 14 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

14 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Mersin merkezli 14 ilde, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda kamuyu yaklaşık 150 milyon lira zarara uğratan 21 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 15:47:00 -
14 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Mersin merkezli 14 ilde 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'suç örgütü yönetmek', 'suç örgütüne üye olmak', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 'rüşvet' gibi suçlara karıştığı iddia edilen organize suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında yapılan takip sonrası 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince 1 Haziran'da düzenlenen operasyonda şüphelilerin 79’u yakalandı. Önceki gün de 17 şüpheli daha gözaltına alındı. Operasyon kapsamında toplam gözaltı 96'ya ulaşırken, firari 14 kişiyi ise yakalama çalışmaları sürüyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 43 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 53 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 21'i çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, 32 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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