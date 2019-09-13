14 ilde DEAŞ ve HTŞ operasyonu: 38 kişi gözaltında 14 ilde, terör örgütleri DEAŞ ve HTŞ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 38 kişi gözaltına alındı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri DEAŞ ve HTŞ üyelerinin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla harekete geçen ekipler, DEAŞ ve HTŞ mensuplarının yakalanması için 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Bingöl merkezli İstanbul, Ankara, Gaziantep, Adana, Antalya, İzmir, Konya, Kocaeli, Denizli, Hatay, Edirne, Mardin ve Kırıkkale'deki operasyonlarda 37'si Türk, 1'i Suriyeli toplam 38 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, dijital malzemeler, örgütsel dokümanlar ve terör örgütüne para toplamak amacıyla oluşturulan kutular ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.

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