14 gündür ısrarla saldırıyorlar! Saadet Partisi bir rest çekse hizaya gelecekler

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Başta Sözcü ve Cumhuriyet olmak üzere kemalist medya günlerdir Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş üzerinden İslami değerlerimize saldırıyor, mütedeyyinlere akıllarınca aba altından sopa gösteriyor.

Erbaş’ın sözleri üzerinden laiklik tartışması başlatmaya çalışan kemalistler, AK Parti’nin Diyanet’i göz önünde tutarak “dini dayatmalarda bulunduğunu” savunuyor.

Gündemdeki tartışmalara dair CHP de kemalist medyanın yanında yer alırken, ülkücü geçinen İYİ Parti, AK Parti’den kopan azınlığın kurduğu DEVA ve Gelecek Partileri ile Milli Görüşçü Saadet Partisi sessiz kalıyor.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, söz konusu gelişmeler de masaya yatırıldı.

Saadet Partisi’nin, Diyanet İşleri Başkanlığı konusunda net tavır koyması durumunda CHP’lilerin oy kaybetmemek için susmak zorunda kalacağını söyleyen Ali İhsan Karahasanoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Saadet Partisi Milli Gazete üzerinden bir rest çekse, bakın göreceksiniz, anında kesecekler. Cumhuriyet'i de Sözcü'sü de. Niye, çünkü Kemal Kılıçdaroğlu alacak telefonu eline, diyecek ki, Bak Saadet Partisi'ni kızdırıyoruz, aman sakın ha bundan sonra Diyanet'tir, duadır, bir kelime etmeyin.”