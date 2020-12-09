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Sağlık 14 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? | Yeni yasaklar geldi mi?
Sağlık

14 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? | Yeni yasaklar geldi mi?

14 gün tam kapanma olur mu? | Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle 20 Kasım ve 1 Aralık'ta Bilim Kurulu'nun tavsiyeleriyle kısıtlama kararları alındı. Vefat sayısı artarken vaka ve hasta sayıları plato çizmemeye başladı. Vatandaşlar pek çok ülkenin tercih ettiği 14 gün tam kapanmanın bizde de uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Peki, 14 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? | 14 gün sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? | Koronavirüs yeni yasaklar var mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-09 11:57:00 -
14 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? | Yeni yasaklar geldi mi?

14 gün kapanma olacak mı? Koronavirüs salgınına karşı bütün dünya büyük bir savaş veriyor. Bilim insanları salgının bitmesi için aşıların son derece önemli olduğunu belirtiyor. Bazı ülkelerde aşılama çalışmaları başladı. Türkiye’de ise aralık ayı sonunda aşı çalışmalarının başlaması bekleniyor.

20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinden önemli kısıtlama kararları alındı. Vatandaşlar yeni kararların alınıp alınmayacağını merak ediyor. Peki, 14 gün sokağa çıkma yasağı olur mu?

14 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? | Yeni yasaklar geldi mi?

Vefat sayısı artarken vaka ve hasta sayıları plato çizmeye başladı. Uzmanlar alınan tedbirlerin bu durumda etkili olduğunu belirtiyor. Bazı hekimler ise en az 14 gün tam kapanma ilan edilerek salgına karşı sağlık sistemimizin güçlenebileceğini belirtiyor. Peki, tam kapanma olur mu?

Bilim Kurulu bu akşam toplanacak. Toplantıda salgının seyri ve alınabilecek yeni kararlar görüşülecek. Bilindiği gibi Bilim Kurulu yalnızca tavsiye kararları alıyor. Sonrasında ise kısıtlama kararları Kabine Toplantısı’nda kararlaştırılıyor. Bu hafta kabine toplantısının ne zaman yapılacağına yönelik henüz bir açıklama bulunmuyor.

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