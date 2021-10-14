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Sağlık 14 Ekim korona tablosu | 14 Ekim koronavirüs kaç kişi vefat etti?
Sağlık

14 Ekim korona tablosu | 14 Ekim koronavirüs kaç kişi vefat etti?

Koronavirüs yeni vaka sayısı | Koronavirüs salgınında bir süredir vaka sayıları 30 binin üzerinde seyrediyor. Bu sebeple vatandaşlar internette sık sık “Bugün kaç korona vakası var?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün kaç korona vakası var?

Yeniakit Publisher
2021-10-14 21:47:00 -
14 Ekim korona tablosu | 14 Ekim koronavirüs kaç kişi vefat etti?

Koronavirüs salgınının ilk gününden itibaren Sağlık Bakanlığı güncel verileri paylaşıyor. Peki, 14 Ekim 2021 kaç yeni vaka var?

14 Ekim korona tablosu | 14 Ekim koronavirüs kaç kişi vefat etti?

Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Koca, “Günlük vaka sayımız bir süredir 30 binin üzerinde seyrediyor. Şartlar göz önünde bulundurulursa, daha da yükselmesi ihtimali var. Maskenin gerekli olduğu ortamları biliyoruz, maskeyi hayatımızdan çıkarmayalım. Sosyal mesafe kuralına dikkat edelim. Aşılarımızı mutlaka olalım” ifadelerini kullandı.

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