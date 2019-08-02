'14 bin Kur'an öğreticisinin işine son verilecek'

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 30 Temmuz 2019 tarihinde Türkiye'nin bütün il ve ilçe müftülüklerine gönderilen yazı ile Kur'an kurslarında görevli geçici öğreticilerin sayısında azaltma yapılacağı duyuruldu. Buna göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılında yaklaşık 24 bin olan Geçici Kur'an Öğreticisi sayısı 2019-2020 eğitim öğretim yılında 10 bin'e düşürülecek.

'Her il mevcut ihtiyacını minimize ederek sayıyı düşürmeli'

2019-2020 Geçici Öğretici Planlaması başlıklı yazıda il müftülüklerine, ''Her il, ihtiyaçlarını minimize ederek mevcut geçici öğretici sayısını düşürmeli." talimatı verildi.

'14 bin Kur'an Öğreticisi İşsiz Bırakılacak'

Talimat verilen planlama yazısına göre çoğunluğu üniversite mezunu Hafız kadınlardan oluşan ve bin lira gibi cuzi miktarda maaş alan Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi 14 bin kişi işsiz bırakılacak.

'Talimat Cumhurbaşkanlığı'na ait'

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Diyanet'e bağlı Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanlığı'nda görevli bir yetkili, Cumhurbaşkanlığı tarafından kendilerine gönderilen yazı ile bu kararı müftülüklere aktardıklarını belirterek şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı tarafından belirli bir ek ders sınır ücreti getirildi. Biz de İl Müftülükleri'ne bu yazıyı gönderdik. Geçen yıl toplam 9 bin kadrolu öğretici almıştık. Bu yıl da 4 bin kadrolu öğretici almayı planlıyoruz. 20 binin üzerinde geçici öğretici sayımız var. Yapılan atamalardan sonra Cumhurbaşkanlığı bize, "Kadrolu eğitici alıyorsunuz ama geçici öğretici sayısında düşme olmuyor." diyerek cevap verdi. Biz kadrolu eğitici olma şansını geçici öğreticilere de sunuyoruz."