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Dünya 14 Azerbaycan askeri şehit olmuştu... Helikopter enkazının görüntüleri paylaşıldı
Dünya

14 Azerbaycan askeri şehit olmuştu... Helikopter enkazının görüntüleri paylaşıldı

Azerbaycan'da 14 askerin şehit olmasına sebep olan korkunç helikopter kazasına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 21:37:00 - 2021-11-30 21:37:45

Azerbaycan'da Devlet Sınır Hizmetlerine ait askeri helikopter kaza yaptı. Devlet Sınır Hizmetlerinden yapılan açıklamada, kazanın yerel saatle 10.40 sıralarında Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında meydana geldiği bildirildi.

14 asker şehit oldu

Yaşanan kazada helikopter mürettebatından çoğu yüksek rütbeli 14 subay şehit oldu, 2 subay yaralandı. Devlet Sınır Hizmetleri ve Başsavcılık üst düzey yetkililerinin olay yerine gittiği ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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