  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Laik yobazların Ramazan Ayı nefreti dinmedi: İzmir'de Ramazan karşıtı yürüyüş! CHP'de "Baba Ocağı" Kavgası: Partili kadın İmamoğlu'na ateş püskürdü Beştepe’de Kritik Zirve: Emekli Müjdesi Masada! Kabinede bir ilk Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur kaldı! Karteller mi kaçırdı, öldürüldü mü? İBB Hortumcularının Jet Aşkı Çatladı: Rabia Karaca Sessizliğini Bozdu! Teşhirci Sapık Laikler çıldırdı ama HÜDA PAR'ın 'kadın doğumda mahremiyet' talebini dünya tartışıyor Trump'tan İran'a son şans: 48 saat doluyor! Pakistan ordusu onlarca Afgan sivili katletti! Irak’ta Türkmen milletvekilinin evine silahlı saldırı Ortalık fena karışacak! CHP'de 'yeniden Kılıçdaroğlu' toplantısı!
İSLAM 14 asırlık mukabele geleneği genç hafızlarla sürüyor
İSLAM

14 asırlık mukabele geleneği genç hafızlarla sürüyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
14 asırlık mukabele geleneği genç hafızlarla sürüyor

Erzincan’daki camilerde Ramazan ayında asırlardır süren mukabele geleneği yaşatılıyor. Yaşları 11 ile 15 arasında değişen genç hafızlar, Kur’an-ı Kerim’i ezbere okuyarak geleneği geleceğe taşıyor.

Erzincan’da Ramazan ayıyla birlikte camilerde Kur’an-ı Kerim sesi yükseliyor. Camileri süsleyen ve İslam dünyasında 14 asırdır süren mukabele geleneğini, yaşları 11 ile 15 arasında değişen genç hafızlar sürdürüyor. "Toplu yerlerde yüksek sesle hatim okunurken bilenlerin gözleriyle Kur'an-ı Kerim'i takip etmesi, bilmeyenlerin dinlemesi" anlamına gelen mukabele geleneği, Erzincan'daki camilerde Ramazan ayında yaşatılıyor.

 

Camilerde sabah ve ikindi namazlarından önce ve sonra hafızlar tarafından ezbere okunan mukabeleye çok sayıda vatandaş katılıyor. Sabah ve ikindi namazlarından önce yerlerini alan cemaat, 2 veya 4 hafızın ezbere okuduğu Kur'an-ı Kerim'den her gün 1 cüz takip ediyor. İkindi namazından önce mukabele okuyan genç hafızlar geleneğin kendileri tarafından yaşatılacağına dikkat çekiyor.

Ramazan coşkusu zirveye çıktı! "İstiklal caddesi değil, Esenler!"
Ramazan coşkusu zirveye çıktı! “İstiklal caddesi değil, Esenler!”

Oruç

Ramazan coşkusu zirveye çıktı! “İstiklal caddesi değil, Esenler!”

Ramazan ruhu ilçelere taşındı! Büyükşehir'den gönüllere dokunan muazzam etkinlik serisi!
Ramazan ruhu ilçelere taşındı! Büyükşehir'den gönüllere dokunan muazzam etkinlik serisi!

Oruç

Ramazan ruhu ilçelere taşındı! Büyükşehir'den gönüllere dokunan muazzam etkinlik serisi!

Korsan Ramazan davulcusuna meydan dayağı!
Korsan Ramazan davulcusuna meydan dayağı!

Gündem

Korsan Ramazan davulcusuna meydan dayağı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23