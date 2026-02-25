  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Tekin'e büyük destek! Laikçi züppeliğe topyekûn tepki! Gökyüzünden parçalar yağdı! F-16 faciasının tanığı konuştu İstanbul'da korkutan yangın! Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi ‘Dertleri Laiklik Değil, İslam!’ Bakan Tekin o soruya böyle cevap verdi Epstein soruşturmasına ilişkin dosyalarda onlarca FBI kaydı eksik Adalet Bakanlığı 'pislik' temizlemiş! 300'den fazla jet ve askeri uçak bölgede konuşlandırıldı Uçan ne varsa hepsi orta Doğu'da Emekli maaşlarında 28 bin TL formülü masada! Kimler yararlanacak, nasıl ödenecek? 25 Şubat 2020: Hikmet Köksal'ın ölümü (Darbeci asker) İmamoğlu’nu satmışlar: Operasyonun göbeğinde Veli Ağbaba mı var? Tolgahan Erdoğan’ın iddiaları CHP’yi sarstı Ramazan'da 'ucuz et' vurgunu! Eş-dost seferberliği rafları kuruttu: İhtiyaç sahibi değil, stokçu kazanıyor
Yerel 13'ü birden ölü bulundu! Jandarman alarma geçti!
Yerel

13'ü birden ölü bulundu! Jandarman alarma geçti!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:
13'ü birden ölü bulundu! Jandarman alarma geçti!

Kırşehir’de mandıralar bölgesi olarak bilinen Tepesidelik ve İnanç köyleri arasında 13 hayvanın cansız bulunması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Hayvanları gübre attığı sırada fark eden Tepesidelik Köyü Muhtarı Ali Doğan Türkmen, durumu kolluk kuvvetlerine bildirdi. Türkmen, cansız hayvanların köyün drenaj su hattı üzerine bırakıldığını söyledi. Hayvanları oraya bırakanların yakalanmasını istediklerini söyleyen Türkmen, "Köyde gübre atımı esnasında gördük. Kimlerin attığını bilmiyoruz. 13 cansız hayvan var" dedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çevrede bulunan cansız hayvanları kamyona yükleyerek gömmek üzere bölgeden kaldırdı. Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise gece boyunca mandıralarda inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sele kapılan inek telef oldu
Sele kapılan inek telef oldu

Yerel

Sele kapılan inek telef oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23