13'ü birden ölü bulundu! Jandarman alarma geçti!
Kırşehir’de mandıralar bölgesi olarak bilinen Tepesidelik ve İnanç köyleri arasında 13 hayvanın cansız bulunması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
Hayvanları gübre attığı sırada fark eden Tepesidelik Köyü Muhtarı Ali Doğan Türkmen, durumu kolluk kuvvetlerine bildirdi. Türkmen, cansız hayvanların köyün drenaj su hattı üzerine bırakıldığını söyledi. Hayvanları oraya bırakanların yakalanmasını istediklerini söyleyen Türkmen, "Köyde gübre atımı esnasında gördük. Kimlerin attığını bilmiyoruz. 13 cansız hayvan var" dedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çevrede bulunan cansız hayvanları kamyona yükleyerek gömmek üzere bölgeden kaldırdı. Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise gece boyunca mandıralarda inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.