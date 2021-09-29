137 yaşında olduğu iddia edilen ‘Dünyanın en yaşlı’ insanı öldü

Dünyanın en yaşlı insanlarından biri hayatını kaybetti.

Rekor başvurusunda bulundular

BBC'nin haberine göre; 1894 yılında Doğu Afrika ülkelerinden Eritre'nin Azefa köyünde doğan Nabatay Tinsiew yaşamını yitirdi. 1894'de vaftiz edilen Tinsiew'in torunu Zere Natabay, doğum belgesiyle beraber kilise kayıtlarında dedesinin yaşının açıkça belli olduğuna dikkat çekti. Hayvancılık yapan ve kendisinden 5 kuşak sonrasını gören dedesinin yardımsever, çalışkan ve kibar bir insan olduğunu söyledi.

Tinsiew, dedelerinin rekorlar kitabına girmesi için resmi başvuruda bulunduklarını kaydetti.

"Gerçek yaşı 137” iddiası

Öte yandan aile, dünyanın en yaşlı insanı olarak kayıtlara geçmesi beklenen Nabatay Tinsiew'in gerçekte 137 yaşında olduğunu ancak kasaba din adamı olmadığı için 10 yıl geç vaftiz edildiğini savundu.

Kasabada görevli Katolik papaz Father Mentay mevcut belgelerin aileyi doğruladığını belirtirken, kasaba halkı ise Tinsiew'in 120'nci yaş gününü kutladığında orada bulunduklarını ifade etti.

Daha önce Guinnes Rekorlar Kitabı'na dünyanın en uzun yaşayan insanı olarak giren kişi, 122 yaşındaki Fransız vatandaşı Jeanne Calment olmuştu.