  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Vergi borcu yapılandırması için son gün!

Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA satın alacaklardı! Bir anda Çin'den satın aldılar

Kimse neler olduğunu anlayamadı! Türkiye'nin peşine düştüler, yarım milyar dolarla geliyorlar

Bu ne biçim iş! Radyoaktif suyu okyanusa boşaltacaklar ama...

Türkiye'nin elma ticaretine ABD tehdidi! Yine başımıza bela oldular... Milyonlarca dolar kayıp yaşanabilir

Katil İsrail Batı Şeria'ya saldırdı: Ölü ve yaralılar var

Doğum oranı çakıldı! Dev şirket çocuk yapanlara para dağıtma kararı aldı: Tamı tamına 35 bin lira verecekler

CIA Başkanı'ndan Ukrayna savaşı ve Putin itirafı

Dev banka Türkiye kararını dünyaya ilan etti! Parayı Ankara'ya yollayacağız

3 Temmuz 1918: Osmanlı Padişahı Sultan Reşad'ın vefatı
Dünya 137 gündür denizde kayıptı! Fransız maceracıyı Türkler kurtardı
Dünya

137 gündür denizde kayıptı! Fransız maceracıyı Türkler kurtardı

Yeniakit Publisher
2023-07-03 12:55:00 -

ABD tarafından Porto Riko açıklarında kayıp olarak aranan Fransa vatandaşı, 137 gün sonra Türklerin bulunduğu ham petrol gemisi tarafından kurtarıldı.

ABD tarafından Porto Riko açıklarında kayıp olarak aranan Fransa vatandaşı bulundu.

Türklerin içinde bulunduğu ham petrol gemisi, 137 gündür denizde olan Fransız'a Karayip açıklarında ulaşırken, 6 saat süren arama-kurtarma operasyonu sonucu şahıs, gemiye çıkarıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu aktarılan Fransa vatandaşı, kamera kaydı alan Türk denizcilere poz verdi.

Hulki Cevizoğlu'ndan 'neden AK Parti'desin' eleştirilerine cevap! Cumhurbaşkanı Erdoğan için olay sözler
Hulki Cevizoğlu'ndan 'neden AK Parti'desin' eleştirilerine cevap! Cumhurbaşkanı Erdoğan için olay sözler

Siyaset

Hulki Cevizoğlu'ndan 'neden AK Parti'desin' eleştirilerine cevap! Cumhurbaşkanı Erdoğan için olay sözler
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sıcak diplomatik yaz! Tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi
Sıcak diplomatik yaz! Tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi

Gündem

Sıcak diplomatik yaz! Tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi

Fiyatı ile Erdoğan'ı devirmeyi hayal edenler bu habere kahrolacak!
Fiyatı ile Erdoğan'ı devirmeyi hayal edenler bu habere kahrolacak!

Ekonomi

Fiyatı ile Erdoğan'ı devirmeyi hayal edenler bu habere kahrolacak!

Yunan basınından şok "Erdoğan" iddiası! Tüm dünya şaşkın
Yunan basınından şok "Erdoğan" iddiası! Tüm dünya şaşkın

Dünya

Yunan basınından şok "Erdoğan" iddiası! Tüm dünya şaşkın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23