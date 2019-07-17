1355 yataklı dev sağlık üssü hizmette
Bursa'nın 1355 yataklı Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başladı.17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:22
Hasan Özan Bursa
Türkiye’nin 10’ncu şehir hastanesi olan 1355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başladı. Hastanenin poliklinik servislerinde verilen hizmetleri yerinde inceleyen Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, servislerden hizmet alan vatandaşlarla sohbet ederek, hastane ile ilgili görüşlerini aldı. Dr. Akan yaptığı açıklamada “Vatandaşlarımızın ilk izlenimleri çok olumlu” dedi.
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