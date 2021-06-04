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Gündem 135 milyar metreküp doğalgaz kaç yıl yeter?
Gündem

135 milyar metreküp doğalgaz kaç yıl yeter?

135 milyar metreküp doğalgaz kaç yıl yeter? sorusu son dakika merak ediliyor. Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta Fatih sondaj gemisinde yaptığı açıklamada Karadeniz'de 135 milyar metreküp doğalgaz rezervinin bulunduğunu açıkladı. Vatandaşlar 135 milyar metreküp doğalgazın kaç TL yaptığı merak kazandı. Peki, 135 milyar metreküp doğalgaz kaç yıl yeter?

Yeniakit Publisher
2021-06-04 20:41:00 -
135 milyar metreküp doğalgaz kaç yıl yeter?

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde Filyos Limanı Açılışı ve Doğal Gaz İşletme Tesislerinin temeli atma töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 135 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfini müjde olarak duyurdu.  Vatandaşlar keşfedilen 135 milyar metreküp doğalgaz rezervinin kaç yıl yeteceğini merak ediyor. İşte bu sorunun yanıtı...

135 milyar metreküp doğalgaz kaç yıl yeter?

Türkiye’nin yıllık doğalgaz kullanımı 45 milyar metreküp olduğuna göre 135 milyar metreküp doğalgaz Türkiye’ye yaklaşık 3 yıl gitmektedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bulunan doğalgaz rezervini şu cümlelerle duyurdu:

"Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı."

Filyos Limanı nerede, hangi şehirde?
Filyos Limanı nerede, hangi şehirde?

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Filyos Limanı nerede, hangi şehirde?

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