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133 yıllık çeşmenin suyu yeniden aktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü İbradı ilçesi Ormana Mahallesi’nde bulunan 133 yıllık tarihi çeşmeye yeniden su verdi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:44
133 yıllık çeşmenin suyu yeniden aktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü İbradı ilçesi Ormana Mahallesi’nde bulunan 133 yıllık tarihi çeşmeye yeniden su verdi.2016 yılında yol yapım çalışmaları sırasında zarar gören ve su akışı kesilen çeşmeye giden hattı onaran ASAT ekipleri çeşmeyi atıl vaziyetten kurtarıp yeniden su akışını sağladı.


İbradı ilçesi Ormana Mahallesi’nde Osmanlı İmparatorluğu döneminde de faaliyette olan tarihi İpek yolu üzerindeki 133 yıllık çeşme ASAT ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası yeniden suya kavuştu. Söğüt Dağından Hökes mevkiine Ormanalı bir hayırsever tarafından 6 kilometre uzunlukta Horasan Harcı yöntemi ile yapılan kanalla suyu getirilen çeşmenin, yapı tahribatı ve yıpranmadan ötürü zamanla su kanalları zarar gördü. 1942 yılında 6 kilometre hat demir borular ile yeniden yapıldı. Başlar mahallesi ile Ormana Mahallesi arasında 2016 yılında Kara Yolları tarafından başlanan yol yapım ve asfaltlama çalışmasında ise bu hat zarar gördü ve çeşmeye su akışı kesildi. ASAT ekiplerince Ormana Mahallesi muhtarının da ilgisi ve desteğiyle hattın zarar gören 260 metrelik kısmı yenilendi. Çeşmeyi atıl vaziyetten kurtaran ASAT çeşmenin kurnasına su akışını yeniden sağlayarak tarihi mirasa sahip çıktı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 11:44
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