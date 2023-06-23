131’li masaya kadar yolu var

Muhammet Kutlu Ankara

Partisinin son grup toplantısında ‘değişim’ çağrılarına “Değil 6’lı masa, gerekirse 16’lı masa kuracağım” sözleriyle rest çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “16’lı değil 160’lı masa da kursan milletin tokadını yemekten kaçamazsın. Masadakilerin sayısını çoğaltmakla bir yere varılmaz. Bu millet irade ister, eser ister, hizmet ister” karşılığını vermişti.

CHP’li belediye başkanlarına kadar pek çok isim de Kılıçdaroğlu’nu tiye alan açıklamalar yapmıştı. Ancak, Kılıçdaroğlu’nun dediği gibi değişik sayılarda masa kurmasına yetecek kadar siyasi partinin bulunduğu biliniyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre, Türkiye’de faaliyette olan tam 131 siyasi parti bulunuyor. CHP liderinin, istediği kadar bu siyasi partilerden masalar oluşturabileceği anlaşılıyor.

“Allah var! Masa kurmayı güzel beceriyor”

Kılıçdaroğlu’nun içinde bulunduğu durumu Akit’e değerlendiren AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Kılıçdaroğlu’nun siyasette başarılı olamadığını ancak masa kurmayı güzel becerdiğini söyledi.

Gider, “Allah var. Benim seçim bölgem olan Çanakkale’deki turistik tesislerin en büyük ihtiyacı şef garson. Masa kurmak ciddi bir iştir. Herkes beceremeyebilir. Ama kötü tarafı şu, bizde masalar hayır için, insanları doyurmak için kurulur. Kılıçdaroğlu ise insanları kutuplaştırmak ve dağıtmak için kuruyor. Kurduğu masanın ne kendi partisine, ne memlekete, ne insanlığa hiçbir faydası dokunmadı. Sanıyorum siyasi tarihimizde de tabanında bu kadar nefret duyulan ikinci bir lider olmamıştır. O parti Mustafa Kemal’in partisi. İsmet İnönü gibi bir ismi bile kongreyle değiştirebilen bir partiyi öyle bir hale getirdi ki kimse onu değiştiremiyor bunca başarısızlığa rağmen.

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Allah muhafaza, demek ki bir devlet görevi alsaydı bu seçimlerde memleketi masaya çevirecekti. Onun kurabileceği masa sadece kumar masasıdır. Kılıçdaroğlu seçimlerde aslında kazıklanmadı. Cumhurbaşkanı olamayacağını bildiği için tek amacı cumhurbaşkanı adayı olabilmekti. Yaklaşık 40 milletvekilliğini küçük partilere bu nedenle dağıttı. Amacı da genel başkan olarak kalabilmekti. Türkiye’de 131 siyasi parti var. Çok alternatifi var” dedi.