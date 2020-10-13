13.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذ۪ي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَاق۪يكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ اِلٰى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۟

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Şöyle de: "Biliniz ki, kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm, muhakkak gelip size çatacaktır.

Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah’a döndürüleceksiniz, O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir."



(Cuma Suresi - 8) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:

Bakara sûresindeki çağrı ile burada yapılan çağrı arasındaki ortak nokta ise, ölümü asla istemeyeceklerinin asıl sebebi öteki hayata dönük ümitlerini söndürecek derecede kötü işler yapmış ve âhiret hayatının varlığını bildikleri halde dünya hayatına taparcasına bağlanmış olmalarıdır.

Bu son nokta Bakara sûresinin 96. âyetinde, “Yemin olsun ki, onları insanların yaşamaya en düşkünü olarak bulursun” şeklinde, burada 8. âyette de “kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm” denerek ifade edilmiştir.

(Tevrat ve Yahudilik hakkında bilgi için bk. Âl-i İmrân 3/3-4; Ömer Faruk Harman, “Tevrat”, İFAV Ans., IV, 363-367; a.mlf., “Yahudilik”, İFAV Ans., IV, 464-470; ölümün mahiyeti hakkında bk. Âl-i İmrân 3/185; nefis-ruh-insan ilişkisi için bk. Nisâ 4/1; İsrâ 17/85).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz.

Allah’ın huzurunda vereceğiniz o büyük hesaba kendinizi şimdiden hazırlayınız.

Kendini daha dünyada iken hesaba çekenlerin ahiretteki hesapları kolay geçecektir.”



(Tirmizi, Kıyamet 25)