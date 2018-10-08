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131 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum ve Milas ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 131 düzensiz göçmen yakalandı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 14:17
131 düzensiz göçmen yakalandı

Devriye görevindeki Sahil Güvenlik ekipleri, yardım ihbarı üzerine Görecek Adası yakınlarındaki teknenin bulunduğu yere gitti.

Ekipler, yaklaşık 10 metrelik "2. Bahar" isimli teknede bekleyen 43 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna aldı.

Mürettebatı bulunmayan tekne, Sahil Güvenlik botuna yedeklenerek Bodrum Limanı'na getirildi.

Haklarında yasal işleme başlanan yabancı uyrukluların Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

Öte yandan Milas-Çökertme açıklarında "MY FRIENDS" isimli teknede yapılan kontrolde ise gereğinden fazla yakıt olduğu, seyrüsefer sisteminde Kissebükü mevkisine rota çizdiği belirlenince jandarma ile irtibat kuruldu.

Jandarma ekiplerinin Arpabütü mevkisindeki ormanlık alanda yaptıkları aramada Pakistan, İran, Sri Lanka ve Afganistan uyruklu 88 düzensiz göçmen ve 4 organizatör yakalandı.

Düzensiz göçmenler ve organizatörler gözaltına alınırken, tekne de sahil güvenlik ekiplerince Ören Limanı'na getirildi.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği belirtildi.

Düzensiz göçmenlerin kaçışına aracılık ettikleri belirlenerek gözaltına alınan 7 kişinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 14:17
  1. Bodrum
  2. düzensiz göçmen
  3. Milas
  4. Muğla

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