13.06.2019 Günün âyet ve hadisi

“İnsan sabahlayınca, bütün âzâları dile mürâcaat eder ve (âdeta ona) şöyle derler:



'Bizim haklarımızı korumakta Allâh'tan kork!



Biz ancak senin söyleyeceklerinle ceza görürüz. Biz, sana bağlıyız. Eğer sen doğru olursan biz de doğru oluruz. Eğer sen eğrilir, yoldan çıkarsan biz de sana uyar, senin gibi oluruz.'”

(Tirmizî, Zühd, 61)