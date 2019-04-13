13.04.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...13 Nisan 2019 Cumartesi 07:42
VAHYİN DİLİNDEN:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyl
قُلْ اِنَّ رَبّ۪ي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَٓاءُ مِنْ عِبَادِه۪ وَيَقْدِرُ لَهُۜ وَمَٓا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۚ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِق۪ينَ
De ki: "Rabbim kullarından dilediğine rızkı bol verir, dilediğine de kısar.
Başkaları için ne harcarsanız Allah onun yerine yenisini verir.
O rızık verenlerin en büyüğüdür."
(Sebe Suresi, âyet:39) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Geveze, hayasız ve cimri olması, kişiye kötülük olarak yeter."
(Münavî, Feyzu'l- Kadir, V/5)
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