13.04.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyl

قُلْ اِنَّ رَبّ۪ي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَٓاءُ مِنْ عِبَادِه۪ وَيَقْدِرُ لَهُۜ وَمَٓا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۚ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِق۪ينَ

De ki: "Rabbim kullarından dilediğine rızkı bol verir, dilediğine de kısar.

Başkaları için ne harcarsanız Allah onun yerine yenisini verir.

O rızık verenlerin en büyüğüdür."

(Sebe Suresi, âyet:39) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Geveze, hayasız ve cimri olması, kişiye kötülük olarak yeter."

(Münavî, Feyzu'l- Kadir, V/5)