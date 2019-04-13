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Seçim 2019 Sayfası

13.04.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

13 Nisan 2019 Cumartesi 07:42
13.04.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyl

قُلْ اِنَّ رَبّ۪ي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَٓاءُ مِنْ عِبَادِه۪ وَيَقْدِرُ لَهُۜ وَمَٓا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۚ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِق۪ينَ 

 De ki: "Rabbim kullarından dilediğine rızkı bol verir, dilediğine de kısar.

 Başkaları için ne harcarsanız Allah onun yerine yenisini verir.

 O rızık verenlerin en büyüğüdür."

(Sebe Suresi, âyet:39)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Geveze, hayasız ve cimri olması, kişiye kötülük olarak yeter."

(Münavî, Feyzu'l- Kadir, V/5)

 

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 07:42
  1. 13.04.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Sebe 39
  3. bol rızık
  4. geveze
  5. hayasız
  6. cimri
  7. kötülük

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