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Yerel 1300 yıllık Tevrat ele geçirildi
Yerel

1300 yıllık Tevrat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2024-01-24 21:47:00 - 2024-01-24 21:50:33

Kahramanmaraş’ta bin 300 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Dulkadiroğlu ilçesindeki iki şahsın elinde bulunan tarihi eser kitabı satmaya çalıştıklarının öğrenilmesi üzerine F.K. (55) ile S.A.A. (49) isimli şahıslar Dulkadiroğlu ilçesinde yakalandı.

İbranice el yazmalı Tevrat ele geçirildi

 

Şahısların yapılan üst aramasında bin 300 yıllık olduğu değerlendirilen deri üzerine İbranice el yazmalı Tevrat kitabı ele geçirildi.

Olay ile ilgili adli makamlara bilgi verilerek tahkikata başlandı.

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