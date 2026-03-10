130 saat üstü nöbet kararı iptal: Sağlıkçıya ücretsiz mesaiye AYM freni

Anayasa Mahkemesi (AYM), sağlık çalışanlarının nöbet ücretine ilişkin önemli bir karara imza attı. Aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde ayda 60 saatten, diğer yerlerde ise 130 saatten fazla tutulan nöbetler için ödeme yapılamayacağını öngören kanun hükmü, Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edildi.

Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

BAŞVURU ÇANAKKALE 2. İDARE MAHKEMESİ’NDEN GELDİ

Çanakkale 2. İdare Mahkemesi, baktığı bir davada, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, 5947 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesiyle değiştirilen ek 33’üncü maddesinde yer alan “ancak ayda aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten fazlası için ödeme yapılamaz” hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğu kanaatine vararak iptalini istedi.

MAHKEME: ÜCRET ÖDEMESİ BELİRLİ SÜREYLE SINIRLANDIRILMIŞTI

Başvuruda, sağlık personelinin tuttuğu nöbete ilişkin yapılacak ücret ödemesinin belirli bir süreyle sınırlandırıldığı belirtildi. Bu sürenin üzerinde nöbet tutulsa dahi sağlık personeline herhangi bir ücret ödenmeyeceğinin öngörüldüğü ifade edildi.

Başvuruda ayrıca söz konusu durumun hukuk devleti ilkesini, zorla çalıştırma yasağını ve mülkiyet hakkını ihlal ettiği ileri sürüldü.

AYM: ZORLA ÇALIŞTIRMA YASAĞINA AYKIRI

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, söz konusu hükmü Anayasa’nın “zorla çalıştırma yasağı” başlıklı 18. maddesine aykırı buldu ve iptaline karar verdi.

Anayasa Mahkemesi kararında, şu ifadelere yer verildi: "İtiraz konusu kuralla, çeşitli sağlık kuruluşları itibarıyla ancak belirli saatlere kadar tutulan nöbetler bakımından ücret ödeneceği, bu sürelerin üzerinde nöbet tutulmasının gerekli olması durumunda ücret ödenmeyeceği öngörülmektedir. Bu haliyle kuralın Anayasanın 18. maddesinin gerekliliklerini karşılamadığı ve sağlık çalışanlarına orantısız bir külfet yüklediği anlaşılmaktadır. Açıklanan nedenlerle kural Anayasanın 18. maddesine aykırıdır. İptali gerekir."