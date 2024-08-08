  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 13 yaşındaki çocuk boğularak öldü
Aktüel

13 yaşındaki çocuk boğularak öldü

Yeniakit Publisher
2024-08-08 20:37:00 -
13 yaşındaki çocuk boğularak öldü

Bilecik'te Göynük deresine giren 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Bilecik’te balık tutmak için geldiği Göynük deresinde yüzmek isteyen 13 yaşındaki çocuk boğuldu

Alınan bilgilere göre; Sakarya'nın Geyve ilçesinden Bilecik merkez Medetli köyüne ailesi ile birlikte 13 yaşındaki Yiğit Çakmak, Göynük deresine balık tutmaya girdi. Sığ bir yerde balık tutan çocuk, ardından 5 metrekarelik bir alan olan derin yerde yüzmek istedi. Suya atlayan çocuk bir daha sudan çıkamadı. Talihsiz çocuğun cansız bedeni sudan çıkarılırken otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yiğit Çakmak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün ikindi vakti Geyve Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Borcu olanlar dikkat! Erciyes'in karı eridi
Borcu olanlar dikkat! Erciyes'in karı eridi

Aktüel

Borcu olanlar dikkat! Erciyes'in karı eridi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fedaioğlu: Gaziantep ne kadar güçlü olursa, Türkiye de o kadar güçlü olur
Fedaioğlu: Gaziantep ne kadar güçlü olursa, Türkiye de o kadar güçlü olur

Aktüel

Fedaioğlu: Gaziantep ne kadar güçlü olursa, Türkiye de o kadar güçlü olur

TPAO Daire Başkanı otel odasında ölü bulundu
TPAO Daire Başkanı otel odasında ölü bulundu

Aktüel

TPAO Daire Başkanı otel odasında ölü bulundu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23