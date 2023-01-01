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Gündem 13 yaşındaki çocuğun feci ölümü! Acı gerçek ortaya çıktı! Vah yavrum vah
Gündem

13 yaşındaki çocuğun feci ölümü! Acı gerçek ortaya çıktı! Vah yavrum vah

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ayakkabısını alıp kaçan köpeği bisikletiyle takip eden 13 yaşındaki çocuk, bir iş yerinin duvarına çarptı. Hastanede tedavi altına alınan çocuk hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-01-01 19:36:00 -
13 yaşındaki çocuğun feci ölümü! Acı gerçek ortaya çıktı! Vah yavrum vah

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ayakkabısını alıp kaçan köpeği bisikletiyle takip eden 13 yaşındaki çocuk, bir iş yerinin duvarına çarptı. Hastanede tedavi altına alınan çocuk hayatını kaybetti.

 

Olay, dün akşam saatlerinde Göl Mahallesi'nde bulunan Kur'an kursunun yokuşunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kursta eğitim gören Muhammet Enes Kös (13), ayakkabısını alıp kaçan köpeğin peşinden bisikletiyle gitti.

Freni tutmadı duvara çarptı

13 yaşındaki çocuk, yokuş aşağıya indiği sırada bisikletin frenlerinin tutmaması neticesinde sanayinin içerisinde bulunan bir iş yerinin duvarına çarparak yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, burada yapılan ilk müdahale sonrasında Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Kös, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

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