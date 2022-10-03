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Kültür - Sanat 13. Uluslararası Dergi Günleri ödül töreniyle sona erdi
Kültür - Sanat

13. Uluslararası Dergi Günleri ödül töreniyle sona erdi

Dünya Dergiler Birliği tarafından düzenlenen ve 29 Eylül Perşembe günü başlayan 13. Dergi günleri 2 Ekim akşamı 18.00’de gerçekleştirilen ödül töreni ile sona erdi. Yurt içi ve dışından yüzlerce derginin katılımıyla gerçekleştirilen dergi günlerinde, 200’e yakın etkinlik yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 10:04:00 -
13. Uluslararası Dergi Günleri ödül töreniyle sona erdi

Dergi okurları ve severleri dergiler, yayın yönetmenleri, editörler, yazarlar, çizerler, grafikerler, ilim ve fikir adamları ile buluşup görüşme imkanı buldu.

13. Uluslararası Dergi Günlerinde ödüller sahiplerini buldu.

Fuar Özel Ödülü: Mevlana İdris Ailesi

Yılın Editör Ödülü: Teklif Dergisi

Yılın Kapak Ödülü: Geçerken Dergisi

Yılın Çizer Ödülü: Hasan Aycın

Yılın Grafik Tasarım Ödülü: İkinci Kat Dergisi

Yılın Dosya Konusu Ödülü:Karabatak Dergisi

Yılın Misafir Dergi Özel Ödülü:Envar Semah/ Filistin

Yılın Çeviri Ödülü:Temmuz Dergisi

Yılın En İyi Fotoğraf Kullanan Dergi Ödülü: Muhit Dergisi

Yılın İhtisas Dergisi Ödülü: Panorama Dergisi

Yılın Fanzin Ödülü: Tipik Fanzin

Teşvik Ödülleri:

Mefkûre Dergisi

Hâki Dergisi

Sanki Dergisi

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