13. Uluslararası Dergi Günleri ödül töreniyle sona erdi
Dünya Dergiler Birliği tarafından düzenlenen ve 29 Eylül Perşembe günü başlayan 13. Dergi günleri 2 Ekim akşamı 18.00’de gerçekleştirilen ödül töreni ile sona erdi. Yurt içi ve dışından yüzlerce derginin katılımıyla gerçekleştirilen dergi günlerinde, 200’e yakın etkinlik yapıldı.
Dergi okurları ve severleri dergiler, yayın yönetmenleri, editörler, yazarlar, çizerler, grafikerler, ilim ve fikir adamları ile buluşup görüşme imkanı buldu.
13. Uluslararası Dergi Günlerinde ödüller sahiplerini buldu.
Fuar Özel Ödülü: Mevlana İdris Ailesi
Yılın Editör Ödülü: Teklif Dergisi
Yılın Kapak Ödülü: Geçerken Dergisi
Yılın Çizer Ödülü: Hasan Aycın
Yılın Grafik Tasarım Ödülü: İkinci Kat Dergisi
Yılın Dosya Konusu Ödülü:Karabatak Dergisi
Yılın Misafir Dergi Özel Ödülü:Envar Semah/ Filistin
Yılın Çeviri Ödülü:Temmuz Dergisi
Yılın En İyi Fotoğraf Kullanan Dergi Ödülü: Muhit Dergisi
Yılın İhtisas Dergisi Ödülü: Panorama Dergisi
Yılın Fanzin Ödülü: Tipik Fanzin
Teşvik Ödülleri:
Mefkûre Dergisi
Hâki Dergisi
Sanki Dergisi