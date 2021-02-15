13 şehidimiz varken Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri eğlence düzenledi
Türkiye 13 masum insanın terör örgütü PKK tarafından vahşice katledilmesine ağlarken Uludağ’a tatile giden Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri parti düzenleyip eğlendi. Meşale eşliğinde kayak yapan Boğaziçili öğrencilerin vurdumduymazlığı pes dedirtti.
Uludağ'daki bir otele tatile gelen Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi yaklaşık 100 kişilik grup, 13 şehidin yasının tutulduğu günde eğlence düzenlendi.
Meşaleler eşliğinde kayak yapan öğrenciler ne sosyal mesafe tanıdı ne de kurallara uydu. Yaktıkları ateş başında alkol alan gençleri gören diğer tatilciler durumu jandarmaya bildirdi.
Valilik izin vermiş
Şehitlerin olduğu günde Boğaziçi öğrencilerinin bu tarz eğlence düzenlemesinden rahatsız olan vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Maske ve mesafe kuralının hiçe sayıldığı çılgın eğlence programının valilik tarafından izinli olduğunu duyan vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.