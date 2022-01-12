13 Ocak Perşembe günü İstanbul’da kar yağışının etkili olması bekleniyor. Bu sebeple yarın okulların olup olmayacağı merak konusu.

13 Ocak okullar tatil mi? İstanbul Valiliği 13 Ocak okullar tatil mi açıklama yapıldı mı?

İstanbul’un yüksek bölgelerinde kar yağışı başladı. Kar yağışının akşam saatlerinde şiddetini artırması bekleniyor. Bu sebeple hem öğrenciler hem de aileleri yarın yani 13 Ocak Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı.

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Genel Müdürü Serkan Tütüncü, "7 binin üzerinde personel ve bin 500'ün üzerinde araç, iş makinesi hazır. 7/24 vardiya düzenine geçilecek ve çalışmalarımızı merkezimiz üzerinden gerçekleştireceğiz” dedi.

İstanbul’da yarın okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.