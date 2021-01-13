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Sağlık 13 Ocak koronavirüs tablosu! İşte vaka sayısı, can kaybı...
Sağlık

13 Ocak koronavirüs tablosu! İşte vaka sayısı, can kaybı...

Türkiye'nin 13 Ocak koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 603 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 554 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 20:32:00 - 2021-01-13 20:34:31
13 Ocak koronavirüs tablosu! İşte vaka sayısı, can kaybı...

Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 603 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 554 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi hayatını kaybetti.

13 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 173 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 23 bin 325’e yükseldi. Toplamda 26 milyon 729 bin 595 test yapıldı.

Bugün yapılan 173 bin 603 testten, 9 bin 554 yeni vaka sayısı, 971 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 355 bin 839 olduğu, bugün iyileşen 9 bin 463 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 227 bin 927’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,5, ağır hasta sayısının ise 2 bin 652 olduğu açıklandı.

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