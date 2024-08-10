13 milyar doların çalınma sırrı!

Hermès'in en büyük hissedarlarından Nicolas Puech, 1998'den bu yana çalıştığı servet yöneticisi Eric Freymond tarafından dolandırıldığını ve hisselerin kontrolünü kaybettiğini iddia etti. Mahkeme Freymond'u suçsuz bulurken yaklaşık 13 milyar dolar değerindeki hissenin nerede ve kime ait olduğu tespit edilemedi. Puech daha önce tüm servetini 51 yaşındaki Faslı bahçıvanına bırakacağını açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Fransa merkezli moda devi Hermès'in en büyük hissedarı ve firmanın kurucusu Thierry Hermès'in doğrudan varisi olan Nicolas Puech'in 11 milyar İsviçre Frangı (yaklaşık 13 milyar dolar) değerindeki serveti kayboldu.