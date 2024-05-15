13 kişiyi öldüren hastalığın adı bile yok!

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde Şubat ayından beri tanısı konulamayan bir hastalık nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Nijerya basının aktardığı haberlere göre, ilk olarak şubatta Zamfara'ya bağlı Maradun bölgesinde görülen "teşhis konulamayan hastalık" daha sonra eyaletin Shinkafi ve Gusau bölgelerine yayıldı.

Söz konusu bu 3 bölgede aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 505 kişide "teşhis konulamayan hastalık" vakası görüldü ve hastalık nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, hastalığın nedeninin araştırılması için uzman ekip gönderildiğini açıkladı ve hastalığın yayılmasını önlemek için federal hükümetten yardım istedi.

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Nijerya'nın Kano ve Sokoto eyaletlerinde de nisanda "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle yaklaşık 50 kişi hayatını kaybetmişti.

Söz konusu gizemli hastalığın etkileri, bölgedeki sağlık yetkilileri tarafından incelenmeye devam ediyor.

Kaynak: A.A