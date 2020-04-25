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Yerel

13 katlı binada sıva yapan işçi feci şekilde can verdi

Kayseri’de 13 katlı bir binada sıva yapan inşaat işçisi, dengesini kaybederek 8. kattan beton zemine çakılarak feci şekilde hayatını kaybetti.

2020-04-25 10:53:00 -
13 katlı binada sıva yapan işçi feci şekilde can verdi

Kayseri'de 8. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Caferbey Mahallesi'nde 13 katlı binanın 8. katında sıva yapan inşaat işçisi Y.B, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Olay yerinde hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Y.B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İnşaat işçisinin cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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Yorumlar

hercai

Allah rahmet eylesin. Siva yaparken korunmalari gerekmiyor mu? Halat ile bagli olmalari gerekiyor bence.
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