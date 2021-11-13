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Sağlık 13 Kasım koronavirüs tablosu güncel | Bugün kaç vaka var?
Sağlık

13 Kasım koronavirüs tablosu güncel | Bugün kaç vaka var?

Kaç kişi koronavirüsten vefat etti? Koronavirüs ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. Milyonlar vaka sayısını araştırmaya başladı. Sağlık Bakanlığı 13 Kasım’a ilişkin vaka sayısını paylaştı. Peki, bugün kaç yeni vaka var?

Yeniakit Publisher
2021-11-13 19:42:00 -
13 Kasım koronavirüs tablosu güncel | Bugün kaç vaka var?

Koronavirüs salgınına karşı mücadele tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sürüyor. Vatandaşlar günlük vaka sayısını araştırmaya başladı. Peki, bugün kaç yeni vaka var?

13 Kasım koronavirüs tablosu güncel | Bugün kaç vaka var?

13 Kasım Cumartesi gününe ilişkin koronavirüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte 347.426 test yapıldı. 22.583 yeni vaka kaydedilirken 215 kişi aramızdan ayrıldı. 25.254 kişi ise hastalığı yendi. Öte yandan ülkemizde çift doz aşı oranı yüzde 79,90’a ulaştı.

13 Kasım’a ilişkin vakaların açıklanmasıyla birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından “İkinci doz aşı oranı %65’ten düşük dokuz ilimiz kaldı: Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı. Sadece karar verilmesi aşı hizmeti almak için yeterlidir. Ekiplerimizle her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Yeter ki aşılanma oranımızı yükseltelim” açıklamasında bulundu.

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