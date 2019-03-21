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13 ildeki operasyonda gözaltı sayısı 33'e çıktı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, gözaltına alınanların sayısı 33'e yükseldi.

21 Mart 2019 Perşembe 11:03
13 ildeki operasyonda gözaltı sayısı 33'e çıktı

Kayseri merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 33'e yükseldi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem imamları"yla kontörlü telefonlar üzerinden ardışık arama yöntemiyle irtibat kurdukları belirlenen 36 askeri personelin yakalanması için başlatılan operasyon sürüyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 33'e çıktı.

Gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 17'si hakkında FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı tespit edilmiş, 22'si muvazzaf, 10'u askeri okullarla ilişiği kesilen ve 4'ü emekli/ihraç olmak üzere 36 askeri personelin yakalanması için dün Kayseri, Ankara, İzmir, Samsun, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Tunceli, Isparta, Balıkesir, Aksaray, Diyarbakır ve Van'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatılmış, 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:03
  1. Aksaray
  2. Van
  3. Tunceli
  4. Samsun
  5. Kahramanmaraş
  6. Kırşehir
  7. Kayseri
  8. İzmir
  9. Isparta
  10. Erzurum
  11. Diyarbakır
  12. Balıkesir
  13. Ankara
  14. FETÖ operasyonu
  15. FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması
  16. Gözaltılar var
  17. Terörle Mücadele

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