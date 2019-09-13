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13 ilde HTŞ ve El Nusra operasyonu

Bingöl merkezli aralarında Adana’nın da olduğu 13 il de terör örgütü HTŞ ve El Nusra’ya para toplayıp gönderdiği öne sürülen 41 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

13 Eylül 2019 Cuma 07:53
13 ilde HTŞ ve El Nusra operasyonu

Bingöl merkezli aralarında Adana’nın da olduğu 13 il de terör örgütü HTŞ ve El Nusra’ya para toplayıp gönderdiği öne sürülen 41 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.


Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör örgütü HTŞ ve El Nusra operasyonu kapsamında Bingöl Emniyet Müdürlüğü 13 il de 41 zanlıyı yakalamak için şafak vakti operasyon başlattı. Aralarında Adana’nın olduğu illerde zanlıların evlerine şafak vakti tek tek girildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de Adana’da 8 adrese baskın yaptı. Yapılan baskınlarda 3’ü kadın 8 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların evinde yapılan aramalarda 2 av tüfeği bu tüfeklere ait kartuş, örgütsel kitap ve dökumanlar ele geçirildi. Zanlıların terör örgütü HTŞ ve El Nusra için para toplayıp bu paraları örgüte gönderdikleri öne sürüldü. Yakalanan zanlılar adli tıp biriminden sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların daha sonra Bingöl’e gönderileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 07:53
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