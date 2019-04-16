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Seçim 2019 Sayfası

13 gündür yürüyorlarmış... 60 kişi böyle yakalandı

VAN’ın Muradiye ve Çaldıran ilçeleri arasındaki yolda yürüyen Afganistan ve Pakistan uyruklu 60 kaçak, devriye görevi yapan jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

16 Nisan 2019 Salı 06:28
13 gündür yürüyorlarmış... 60 kişi böyle yakalandı

Jandarma ekipleri, Muradiye ve Çaldıran ilçeleri arasındaki Açıkol Mahallesi yakınında bulunan karayolunda devriye görevi yaptıkları sırada, yol üzerinde yürüyen kalabalık bir grup gördü. Grubun önüne kesen jandarma, yaptığı kontrollerde gruptakilerin yurda yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçaklar olduğunu belirledi.

"Ankara’ya gidecektik"

Yakalanan 60 kaçak, işlemleri için ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, grupta bulunan Afganistan uyruklu Kal Mamed, 13 gün önce Afganistan’dan yola çıktıklarını belirtti. Mamed,"Yürüyerek Türkiye’ye giriş yaptık. Yolculuğumuz sırasında sadece su içtik. Açlıktan artık yürüyemez duruma geldik. Afganistan ve Pakistanlı 60 kişiyiz. Ankara’ya gidecektik. Ancak jandarma bizi yakaladı" dedi.

Yiyecek ve içecek ikram edildi

Jandarma ekipleri tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen kaçaklara, polis tarafından yiyecek ve içecek ikram edildi. Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 06:28
  1. Ankara
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