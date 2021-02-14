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Gündem 13 gündür kayıp olan kick boks sporcusu Nesibe Betül Tüysüz bulundu
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13 gündür kayıp olan kick boks sporcusu Nesibe Betül Tüysüz bulundu

1 Şubat'ta evinden ayrılıp bir daha kendisinden haber alınamayan kick boks sporcusu Nesibe Betül Tüysüz, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulundu

Yeniakit Publisher
2021-02-14 09:19:00 - 2021-02-14 09:27:44
13 gündür kayıp olan kick boks sporcusu Nesibe Betül Tüysüz bulundu

Bir vatandaşın kendisini akşam saatlerinde görüp, polise haber vermesiyle, Bodrum Çarşı Mahallesi, iskele civarında bulunan Tüysüz, ailesine teslim edildi.

"Yaptığınız haber etkili oldu"

Kızının bulunmasından memnun olduğunu dile getiren baba Caner Tüysüz, "Çok endişeliydik, yaptığınız haber etkili oldu. Başta emniyet güçlerimiz olmak üzere siz ve duyarlı vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

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