"13 günde bitiremezler" diyen İP'li vekil fena rezil oldu! AK Parti 10 günde tamamladı

Her projede ölçüp biçmeden hükümeti eleştiren muhalef bir kez daha rezil oldu. İYİ Parti'nin "Gölbaşı Ankara Şehir Geçişi Projesi" ile ilgili iddiaları asılsız çıktı.

İP'li vekil fena rezil oldu

İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, 18 Aralık'taki bütçe görüşmeleri sırasında Gölbaşı Şehir Geçişi Projesi'nin 2020 yılı sonunda tamamlanamayacağını iddia etti. Proje dün muhteşem bir törenle hayata geçince İYİ Parti'den tek bir ses bile çıkmadı.

Oral, "Bakanlığın en son cevabına göre 2020 yılı sonunda, yani 13 gün sonra bu proje tamamlanacaktır. Ben size söyleyeyim, oranın sadece peyzajı bile 13 günde maalesef bitemeyecektir" iddiasında bulunmuştu.

Dev açılış gerçekleşti

Proje, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'n canlı bağlantı yoluyla katıldığı törenle hizmete açılırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Gölbaşı Şehir Geçişi ile ilçe içindeki transit geçiş ortadan kalkacak, kent içi trafik akışı rahat bir nefes alacak" dedi.

"Proje ile yıllık 176,1 milyon liralık tasarruf sağlayacağız" diyen Karaismailoğlu, töreni Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümünde yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.