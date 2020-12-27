  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset "13 günde bitiremezler" diyen İP'li vekil fena rezil oldu! AK Parti 10 günde tamamladı
Siyaset

"13 günde bitiremezler" diyen İP'li vekil fena rezil oldu! AK Parti 10 günde tamamladı

Her projede ölçüp biçmeden hükümeti eleştiren muhalef bir kez daha rezil oldu. İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, 18 Aralık'taki bütçe görüşmeleri sırasında Gölbaşı Şehir Geçişi Projesi'nin 2020 yılı sonunda tamamlanamayacağını iddia etti. Proje dün büyük bir törenle açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 23:35:00 -

Her projede ölçüp biçmeden hükümeti eleştiren muhalef bir kez daha rezil oldu. İYİ Parti'nin "Gölbaşı Ankara Şehir Geçişi Projesi" ile ilgili iddiaları asılsız çıktı.

İP'li vekil fena rezil oldu

İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, 18 Aralık'taki bütçe görüşmeleri sırasında Gölbaşı Şehir Geçişi Projesi'nin 2020 yılı sonunda tamamlanamayacağını iddia etti. Proje dün muhteşem bir törenle hayata geçince İYİ Parti'den tek bir ses bile çıkmadı.

Oral, "Bakanlığın en son cevabına göre 2020 yılı sonunda, yani 13 gün sonra bu proje tamamlanacaktır. Ben size söyleyeyim, oranın sadece peyzajı bile 13 günde maalesef bitemeyecektir" iddiasında bulunmuştu.

Dev açılış gerçekleşti

Proje, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'n canlı bağlantı yoluyla katıldığı törenle hizmete açılırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Gölbaşı Şehir Geçişi ile ilçe içindeki transit geçiş ortadan kalkacak, kent içi trafik akışı rahat bir nefes alacak" dedi.

"Proje ile yıllık 176,1 milyon liralık tasarruf sağlayacağız" diyen Karaismailoğlu, töreni Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümünde yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
“Dev akıllı telefon üreticileri Türkiye’de üretim yapacak”
Ekonomi

“Dev akıllı telefon üreticileri Türkiye’de üretim yapacak”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son dönemde Çin’den ve Uzakdoğu’dan global akıllı telefon üreticilerinin Türkiye’ye ilgisinin old..
Rum Başpiskopos II. Hrisostomos'un Erdoğan sözleri olay oldu
Dünya

Rum Başpiskopos II. Hrisostomos'un Erdoğan sözleri olay oldu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili çok konuşulacak ..
Fuat Oktay'dan o filmin setine flaş ziyaret!
Medya

Fuat Oktay'dan o filmin setine flaş ziyaret!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla çekilen "Akif" filminin setini ziyaret etti...
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay