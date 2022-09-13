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Yaşam 13 Eylül Salı sular saat kaçta gelecek? Sarıyer Kadıköy su kesinti saatleri:
Yaşam

13 Eylül Salı sular saat kaçta gelecek? Sarıyer Kadıköy su kesinti saatleri:

13 Eylül Salı günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, İstanbul suların ne zaman kaçta gelir?

Yeniakit Publisher
2022-09-13 11:55:00 -
13 Eylül Salı sular saat kaçta gelecek? Sarıyer Kadıköy su kesinti saatleri:

İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise ‘Sular ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

13 Eylül Salı sular saat kaçta gelecek? Sarıyer Kadıköy su kesinti saatleri:

İlçe        :              B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler     :              Kamiloba Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi   :              13.09.2022 10:27

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Bakırköy

Etkilenen Mahalleler     :              Kartaltepe Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              13.09.2022 11:01

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler     :              Arnavutköy Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              13.09.2022 09:15

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Kadıköy

Etkilenen Mahalleler     :              Caferağa Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              13.09.2022 10:33

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sarıyer

Etkilenen Mahalleler     :              Tarabya Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              13.09.2022 10:38

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Silivri

Etkilenen Mahalleler     :              Yeni Mah,Mimar Sinan Mah,Alipaşa Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi   :              13.09.2022 11:41

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Ümraniye

Etkilenen Mahalleler     :              Şerifali Mah,Tepeüstü Mah,Altınşehir Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              13.09.2022 11:43

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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