13 Eylül Salı sular saat kaçta gelecek? Sarıyer Kadıköy su kesinti saatleri:
13 Eylül Salı günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, İstanbul suların ne zaman kaçta gelir?
İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise ‘Sular ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
13 Eylül Salı sular saat kaçta gelecek? Sarıyer Kadıköy su kesinti saatleri:
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 13.09.2022 10:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Kartaltepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.09.2022 11:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Arnavutköy Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.09.2022 09:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Caferağa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.09.2022 10:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Tarabya Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.09.2022 10:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mah,Mimar Sinan Mah,Alipaşa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 13.09.2022 11:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Şerifali Mah,Tepeüstü Mah,Altınşehir Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.09.2022 11:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.