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Sağlık 13 Ekim koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
Sağlık

13 Ekim koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Kaç kişi korondan vefat etti 13 Ekim | Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. 13 Ekim’de vaka sayılarındaki artış gözlerden kaçmadı. Peki, bugün kaç korona vakası var? Korona vaka sayısı

Yeniakit Publisher
2021-10-13 21:24:00 -
13 Ekim koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Koronavirüs salgınında bir buçuk yıl geride kaldı. Sağlık Bakanlığı her akşam günlük vaka sayısını paylaşıyor. Peki, bugün kaç yeni vaka var?

13 Ekim koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Son 24 saatte 361 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 248 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 331 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,36, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,09 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı, 113 milyon 183 bin 300'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 242 bin 206 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Muğla, Kırklareli, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Siirt, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "31 bin 248 kişinin Kovid-19 testi pozitif. Bu sayı büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde vefat sayılarına yansıyacak. Bazı kişiler hastalığı ağır geçirecek, yoğun bakıma ihtiyaç duyacak. Tam doz aşının bunları büyük oranda önlediğini biliyoruz. Tedbirlerin sonuç verdiğine tanığız" ifadelerini kullandı.

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