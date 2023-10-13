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İSLAM 13 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

13 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-10-13 06:48:00 -
13 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (13 Ekim 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



(155) فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذٖينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبٖيلِ اللّٰهِ كَثٖيراًۙ

(156) وَاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرٖينَ مِنْهُمْ عَذَاباً اَلٖيماً

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

﴾160-161﴿  Yahudilerin zulmü sebebiyle, bir de pek çok kimseyi Allah yolundan engellemeleri, kendilerine yasaklandığı halde faizi almaları ve haksızlıkla insanların mallarını yemeleri yüzünden önceden helâl kılınan temiz ve iyi şeyleri onlara haram kıldık ve içlerinden inkâra sapanlara acı bir azap hazırladık.

(Nisâ Suresi,160-161)    (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Kays b. Sa’d ve Sehl b. Huneyf Kâdisiyye’de bulundukları bir sırada yanlarından bir cenaze geçmiş onlar da ayağa kalkmışlardı.

Onlara bunun bir zimmîye (Müslüman topraklarında yaşayan anlaşmalı bir gayri müslim vatandaşa) ait olduğu söylendi.

Bunun üzerine şöyle dediler: “Resûlullah’ın (s.a.v.) yanından bir cenaze geçti de o ayağa kalktı. Kendisine, ‘O bir Yahudi’dir.’ denilince, ‘O da bir can değil mi?’ buyurdu.”

Kaynak: Müslim, Cenâiz, 81; Buhârî, Cenâiz, 49




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Yorumlar

Yaşar Selek

SELAMÜN ALEYKÜM MÜSLÜMAN KARDEŞ SİZ NE LAFTAN DOZDEN ANLAMAZİNSANLAR MUSLUMANLARSİNİZ YAHU BU SAYFAYİ WHATSAPP TAN MESAJLAR BÖLÜMÜNDEN PAYLASİLACAK SEKİLDE DİZAYN ETMEK ZOR BİR ŞEYMİ YAHU SELÂM VE DUA İLE

Emekli

Ama Birgün allah nurunu tamamlayacak ve yahudiler cehennemdeki yerini hazırlıyor ve cehennemdeki odun olarak nasıl bu dünyadaki Müslümanlarsa ateş yağdırıyor ama öbür dünyadaki cehennem ateşi ni düşünmüyorlar birgün hesap günü gelecek hesapları dürülecek ne eksiyse onu biçecek mevlam büyük cehenneme odun olarak dönecek ve ateş olarak yanacak lar
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