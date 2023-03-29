13 dakikalık sır görüşme: Meral Akşener tıpış tıpış geri dönmek zorunda kaldı

Seçimlere artık kısa bir süre kalırken yaşanan sürece damga vuran anlardan biri Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti'nin masadan kalkıp saatler sonra geri dönerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmesi oldu.

Masadan ayrılırken sert ifadeler

O süreçte Meral Akşener koalisyondan ayrıldıklarını açıklarken sert ifadeler kullanmış ve Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı. Akşener yaptığı açıklamada "Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi. Masa notere dönüştü. İYİ Parti ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlandı" diyerek Millet İttifakı'ndan ayrıldı.

Tehdit mi edildi?

Ancak bu sert açıklamalara rağmen Akşener kısa süre içinde masaya dönmesinin arkasındaki neden merak edilirken Akşener'in tehdit edilmiş olabileceği vurgulandı.

Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir A Haber ekranlarında yaşanan süreci yorumlarken çarpıcı ifadeler kullandı.

"Kılıçdaroğlu bir şey gösterdi tıpış tıpış geri döndü"

Akşener masadan kalktıktan sonra bir otelde Kılıçdaroğlu ile görüşüyor. Giriş ve çıkışlar dahil bu görüşme 13 dakika sürüyor. Bu görüşmede ne konuşuldu? Kılıçdaroğlu, Akşener'e bir şey gösterdi ve Akşener tıpış tıpış masaya döndü. Bu şey Akşener'i zor durumda bırakacak bir şeydi.

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İYİ Parti'de büyük çoğunluk kalkmak istedi

İYİ Parti'de büyük bir çoğunluk masadan kalkınmasını istemişti. Ama Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşme sonrası Akşener gidip masaya katılmak zorunda kaldı.

Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında yapılan esrarengiz görüşme Ankara'da bulunan ABD Büyükelçiliği'nin karşısındaki otelde yapıldı. Söz konusu otel, Çukurambar'da Amerikan Büyükelçiliği'nin 30 metre uzağında bulunan JW Marriott Otel'di.