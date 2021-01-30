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Gündem 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon!
Gündem

13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon!

Kütahya’da il merkezi ile Gediz ve Simav ilçelerinde 13 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda aranan 8 şahıs yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 23:25:00 -
13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon!

Aranan şahısların yakalanması amacıyla il merkezinde 9, Gediz ilçesinde 2 ve Simav ilçesinde 2 olmak üzere il genelinde 13 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama, iftira ve alkollü araç kullanma, kişilerin huzur ve sükununu bozma, tehdit, borçlunun ödeme şartını ihlali, fuhşa teşvik, aracılık veya yer temini suçlarından aranan il genelinde toplam 8 şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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