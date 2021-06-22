13 AB ülkesi, eşcinsel sapkınlara geçit vermeyen Macaristan'ı kınadı

Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu 13 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke, Macaristan'da kabul edilen ve 18 yaşından küçükleri eşcinsel sapkınlığa ve cinsiyet değişikliğine teşvik etmeyi yasaklayan yasayı kınadı.

Eşcinsellik karşıtı yasaya tepki gösterdiler

Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, İspanya, İsveç ve Letonya tarafından imzalanan ortak bildiride, Macaristan Parlamentosu tarafından geçen hafta kabul edilen eşcinsellik karşıtı yasaya tepki gösterildi.

Macaristan'da çocukları korumak adına kabul edilen yasanın, eşcinsel sapkınlara karşı ayrımcılık içerdiği ve fikir özgürlüğünü ihlal ettiği belirtilen bildiride, farklılıkları kabul etmenin ve eşitliliğin AB'nin temel değerleri olduğu ve bundan taviz verilemeyeceği kaydedildi.

Eşcinsel sapkınlara destek verilen bildiride, söz konusu kanunun AB Temel Haklar Bildirgesi'ne de aykırı bir şekilde ifade özgürlüğünü ve serbest bilgi akışını ihlal ettiği ve eşcinsel sapkınlara yönelik ayrımcılık içerdiği belirtildi.

Bildiride ayrıca, tüm AB vatandaşlarının haklarının korunmaya devam edileceği de belirtildi.

Yasanın içeriği

Macaristan Ulusal Meclisi tarafından 15 Haziran'da kabul edilen ve tartışmalara neden olan yasaya göre okullarda, 18 yaş altındaki kişilere, eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine teşvik eden herhangi bir içeriğin gösterimi yasaklanmıştı.

Yasaya göre ayrıca televizyon kanalları da bu tür içeriklere sahip film ve programların izlenmesini 18 yaşın üzerindeki kişilere önerebilecek.