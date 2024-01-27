127 ilçenin kaymakamı ve 20 vali yardımcısı değişti!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 127 ilçenin kaymakamı ve 20 vali yardımcısı değişti.
Adana, Iğdır ve Siirt’e yeni emniyet müdürü, 20 ile yeni vali yardımcısı ve 127 ilçeye yeni kaymakam atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
127 ilçe kaymakamı ve 20 ilin vali yardımcısı değişti. Söz konusu atama kararları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3. Maddeleri gereğince yapıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan bir diğer atama kararına göre de Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Yalçın Aydin getirildi.
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Kaynak: AA
Ekonomi
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