124 düzensiz göçmen yakalandı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 124 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzla Mahallesi'nde şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. İhtara uymayarak kaçan araç bir süre sonra kovalamaca sonucu durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde 18 Kongo, 8 Suriye, 2 Angola, 1 Kamerun ve 2 Cezayir uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandı. Altınova Mahallesi Madra Çayı mevkisinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İvrindi Komando Bölük Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 59 Suriye uyruklu düzensiz göçmenin, Küçükköy Mahallesi Fener Altı bölgesinde ise Afganistan uyruklu 34 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.

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