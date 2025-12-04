  • İSTANBUL
Gıda 122 bin denetime 141 milyon lira ceza
Gıda

122 bin denetime 141 milyon lira ceza

122 bin denetime 141 milyon lira ceza

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından kasım ayında yurt genelinde 122 bin 271 gıda denetimi gerçekleştirildiğini, uygunsuzluk tespit edilen 1963 işletmeye idari yaptırım uygulandığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kasım ayında yurt genelinde 122 bin 271 gıda denetimi gerçekleştirildiğini, uygunsuzluk tespit edilen 1963 işletmeye idari yaptırım uygulandığını açıkladı.

Bakan Yumaklıdan gıda güvenliği açıklaması 122 bin denetim yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1-30 Kasım tarihleri arasında yurt genelinde toplam 122 bin 271 gıda denetimi gerçekleştirdik. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen; 1963 işletmeye idari yaptırım, 141 milyon 303 bin 503 TL idari para cezası uygularken, 17 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk.

