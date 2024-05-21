121 Filistinlinin öldüğü işgal atındaki Cenin’de durum giderek kötüleşiyor: Cenin’de çatışmalar şiddetlendi



İsrail’in bu sabah kapsamlı saldırı başlattığı ve 7 Ekim’den bu yana 121 Filistinlinin öldürüldüğü işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kentinde durum giderek ağırlaşıyor.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi’ne yoğun ve şiddetli saldırılar başlattığı tarihten bu yana Cenin kentine 72 kez askeri operasyon düzenledi.

Filistinli uzmanlar ve yetkililer, Filistin Sağlık Bakanlığına göre şu ana kadar İsrail saldırılarında 121 kişinin öldüğü Cenin kentine yönelik saldırılarla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Cenin Mülteci Kampı Hizmetleri Halk Komitesi Başkanı Muhammed es-Sebbağ, İsrail’in son olarak bu sabah Cenin Mülteci Kampı’na başlattığı ve 7 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili olarak, “Cenin’de durum zor. İsrail ordusu, bu sabahtan itibaren girişine buldozerlerle takviye edilmiş onlarca askeri aracı yığdığı kampı şehirden ve civar mahallelerden ayırarak kapsamlı bir kuşatma başlattı.” dedi.

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Sebbağ, “İsrail ordusunun büyük bir operasyon başlattığı aşikar. Bölge sakinleri, İsrail baskını esnasında okullardaki çocuklarından ayrı kalmanın tedirginliğini yaşadı. Kamptaki, aralarında anaokuluna gidenlerin de yer aldığı yaklaşık 2 bin öğrenci evlerine dönemediler. Öğrenciler, kamp dışındaki barınma merkezlerine ve akrabalarının yanına yerleştirildiler.” ifadelerini kullandı.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten beri Cenin Mülteci Kampı’na 72 saldırı düzenlediğini belirten Sebbağ, yalnızca kampın hedef alındığı saldırılarda 63 Filistinlinin öldüğünü, 24 evin tamamen yıkıldığını, 1200 evin de hasar gördüğünü ifade etti.

Sebbağ, İsrail saldırılarında kampın tüm alt yapısı ile iletişim ağlarının da tahrip edildiğini söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre ise 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Cenin kentinin genelinde 121 Filistinli öldürüldü.

Yabus Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü Süleyman Beşarat da İsrail’in Cenin’e yönelik saldırılarının son 2 yıldır Batı Şeria ve özellikle kuzeyine gerçekleştirdiği saldırıların devamı niteliğinde olduğunu kaydederek, “İsrail’in direnişi ortadan kaldırma hedefi, en önemlisi Batı Şeria üzerindeki güvenliğini ve siyasi kontrolünü yeniden güçlendirmek olan diğer hedeflerinin kapsamına giriyor.” şeklinde konuştu.

Beşarat, “Son günlerde İsrailli liderlerin herhangi bir Filistin otoritesini tanıma konusundaki isteksizliği hakkında çok şey duyduk. Bu nedenle, askeri harekat ve dolaylı kontrolün yeniden tesis edilmesi, Batı Şeria’daki herhangi bir Filistin siyasi geleceğini şekillendirmek ve kontrolü sağlamlaştırmak için bir başlangıç olabilir.” yorumunu yaptı.

İslami Cihad Hareketi’nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri’ne bağlı Cenin Tugayı’ndan yapılan açıklamada, Cenin’in tüm noktalarında İsrail güçleriyle çatışmalara girildiği ifade edilerek, “Aksa Tufanı savaşı kapsamında, Kudüs Seriyyeleri’ne bağlı Cenin Tugayı Mücahidlerinin Vekale bölgesinde ilerleyen işgal güçlerini patlayıcılarla hedef aldığı” kaydedildi.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da mensuplarının “direniş gruplarındaki kardeşleriyle birlikte Cenin’de işgal güçleriyle şiddetli çatışmalara girdiklerini” duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria’nın Cenin kentindeki bu sabahki baskın sırasında İsrail askerlerinin 7 Filistinliyi “şehit ettiğini” ve ikisi ağır 9 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, baskında ölen Filistinliler arasında işine gitmeye çalışan bir doktor, öğretmen ve öğrencinin olduğunu ifade etmişti.