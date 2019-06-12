12.06.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...12 Haziran 2019 Çarşamba 05:55
VAHYİN DİLİNDEN:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِه۪ شَيْـٔاً وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاك۪ينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّب۪يلِۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْۜ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراًۙ
Allah’a kulluk edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın.
Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın.
Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez.
(Nisa Suresi, âyet:36) (Meal kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)
“Öfke şeytandandır. Şeytan da ateşten yaratılmıştır. Ateş su ile söner.
Sizden biriniz kızdığında abdest alsın.”
(Suyuti, Câmiü’s-Sağîr, No: 1194)
YORUM YAZ