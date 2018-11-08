120 yıl sonra Ortadoğu’da demiryolu... İsrail ile Körfez ülkelerini birbirine bağlayacaklar!

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İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, terör devleti İsrail ile Körfez ülkelerini bir araya getirecek “Barış Demiryolu” projesini açıkladı. Umman’daki ulaştırma ve Taşımacılık Kongresinde konuşan terör devletinin Bakanı Katz, “Bu hat mantıklıdır. Ve bu siyasi ve ideolojik hilafların üstündedir” dedi.

ABD yönetiminin bu demiryolu projesine destek verdiğini ifade eden Katz, projenin iki merkezi fikre dayandığını belirterek İsrail’in köprü görevini göreceğini, Ürdün’ün ise bölgesel taşımacılık merkezi olacağını ifade etti.

Sultan Abdülhamid, 120 yıl önce inşa ettirdi!

İsrail ile ilişkileri normalleştirme yönünde bir biri ardına adımlar atan Arap Körfezi ülkeleri ile İsrail arasındaki demiryolu projesi akıllara Osmanlı halifesi Sultan Abdülhamid’in İstanbul ile Mekke ve Medine’yi birbirine bağlayan demiryolu projesini akıllara getirdi.

Hicaz Demir Yolu, Osmanlı padişahı olan II. Abdülhamit tarafından 1900-1908 yılları arasında Şam ile Medine arasında birçok zorluklar göğüslenerek yapımı tamamlanmıştır.

Hicaz demiryolunun parçaları; bugün, İsrail ile anlaşma adımları atan Körfez şeyhlerinin dedeleri yardımıyla sökülmüştü.